МОК дополнил список российских спортсменов, допущенных до Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет обновил список российских спортсменов, которым предоставлено право выступить на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже в качестве нейтральных атлетов.

Список пополнили каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров; дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Также в список попали теннисисты Павел Котов и Анна Калинская, однако уже стало известно, что Калинская на Игры не поедет.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Ирина Роднина объяснила, зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду.