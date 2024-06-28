Глава UFC Уайт назвал поступок украинца Усика возмутительным

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе в преддверии шоу UFC 303 раскритиковал тот факт, что украинский боксер Александр Усик оставил титул IBF вакантным.

«Это возмутительно, и я думаю, что кто-то вроде Турки Аль аш-Шейха должен разобраться с этим. Следующие несколько лет я буду с пристальным вниманием наблюдать со стороны за развитием событий в боксе. Турки организует бои на таком уровне, на котором никто другой не сможет организовать», — заявил он.

При этом инсайдер Дэн Рафаэл сообщил, что у украинского боксера не было выбора в этом вопросе. По его словам, в контракте на бой против британца Тайсона Фьюри было прописано, что победитель поединка обязан освободить чемпионский пояс IBF.

Усик в ночь на 19 мая победил Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Усик одним словом отреагировал на видео пьяного Фьюри.