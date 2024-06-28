Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава UFC Уайт назвал поступок украинца Усика возмутительным

Глава UFC Уайт о поступке боксера Усика: это возмутительно

close
100%
John Locher/AP

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе в преддверии шоу UFC 303 раскритиковал тот факт, что украинский боксер Александр Усик оставил титул IBF вакантным.

«Это возмутительно, и я думаю, что кто-то вроде Турки Аль аш-Шейха должен разобраться с этим. Следующие несколько лет я буду с пристальным вниманием наблюдать со стороны за развитием событий в боксе. Турки организует бои на таком уровне, на котором никто другой не сможет организовать», — заявил он.

При этом инсайдер Дэн Рафаэл сообщил, что у украинского боксера не было выбора в этом вопросе. По его словам, в контракте на бой против британца Тайсона Фьюри было прописано, что победитель поединка обязан освободить чемпионский пояс IBF.

Усик в ночь на 19 мая победил Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Усик одним словом отреагировал на видео пьяного Фьюри.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами