Российская теннисистка не сыграет на Олимпиаде, несмотря на допуск МОК

Российская теннисистка Анна Калинская не сыграет на летних Олимпийских играх — 2024, несмотря на то, что получила допуск от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил «Матч ТВ» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде. Сегодняшний список — это дополнение, ждем новых дополнений в ближайшее время», — заявил он.

МОК добавил имена Калинской и еще одного российского теннисиста Павла Котова в список допущенных до Игр 28 июня.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее все российские теннисисты подписали декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне.