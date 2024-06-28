Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка не сыграет на Олимпиаде, несмотря на допуск МОК

Россиянка Калинская получила допуск от МОК, но не сыграет на Олимпиаде

close
100%
TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская не сыграет на летних Олимпийских играх — 2024, несмотря на то, что получила допуск от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил «Матч ТВ» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде. Сегодняшний список — это дополнение, ждем новых дополнений в ближайшее время», — заявил он.

МОК добавил имена Калинской и еще одного российского теннисиста Павла Котова в список допущенных до Игр 28 июня.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее все российские теннисисты подписали декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами