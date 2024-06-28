Все российские теннисисты подписали декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне

Российские и белорусские теннисисты, которые намерены принять участие в Уимблдоне, подписали декларацию о нейтралитете, как того требовали организаторы турнира. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто из теннисистов не отказался — все российские и белорусские игроки подписали декларации о нейтралитете, чтобы выступить на турнире», — заявили в пресс-службе турнира.

Уимблдон, один из четырех турниров Большого шлема, пройдет с 1 по 15 июля.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее МОК назвал имена теннисистов, допущенных к Олимпиаде.