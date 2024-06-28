Стоматолог объяснил, с какими трудностями столкнется Загитова из-за брекетов

Стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев объяснил, с какими трудностями столкнется олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова при ношении брекетов. Его слова приводит Sport24.

«Трудности будут самые обыкновенные. Загитовой придется немного допустить ограничения в питании. И еще брекеты всегда сопровождаются более сложной гигиеной. Точно скажу, что первое время будет дискомфортно губам, но, не думаю, что установка брекетов как-то скажется на ее дикции. Все-таки изнутри ничего нет», — заявил он.

Загитова рассказала, что ей поставили брекеты, 27 июня.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли. 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова опубликовала фото, на котором ее целует Егор Крид.