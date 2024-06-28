Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA, обыграв американку

Россиянка Шнайдер обыграла американку Наварро и вышла в финал турнира WTA

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет в финале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В полуфинале российская теннисистка, которая занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, одержала победу над представительницей США Эммой Наварро, 19-й ракеткой мира. Встреча, которая продлилась 2 часа 22 минуты, завершилась в трех сетах со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

Шнайдер два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

Для Шнайдер этот финал станет первым в карьере на турнирах WTA. За титул россиянка сразится с победительницей противостояния между Донной Векич (Хорватия) и Викторией Томовой (Болгария).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее МОК назвал имена теннисистов, допущенных к Олимпиаде.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами