Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA, обыграв американку

Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет в финале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В полуфинале российская теннисистка, которая занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, одержала победу над представительницей США Эммой Наварро, 19-й ракеткой мира. Встреча, которая продлилась 2 часа 22 минуты, завершилась в трех сетах со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

Шнайдер два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

Для Шнайдер этот финал станет первым в карьере на турнирах WTA. За титул россиянка сразится с победительницей противостояния между Донной Векич (Хорватия) и Викторией Томовой (Болгария).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее МОК назвал имена теннисистов, допущенных к Олимпиаде.