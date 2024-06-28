Стало известно, что может помешать Мбаппе в игре Евро-2024 с Бельгией

Защитная маска, которую нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе использует после перелома носа, может стать для него помехой в игре 1/8 финала чемпионата Европы по футболу – 2024 против национальной команды Бельгии. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин, припомнив, что Мбаппе испытал дискомфорт в момент, когда ему попал рукой по лицу лидер сборной Польши Роберт Левандовски.

«С этой маской он с осторожностью играет. Был у него контакт с Левандовски, поляк зацепил эту маску — конечно, Мбаппе тяжело. И вопрос, насколько эта маска будет или не будет его сковывать», — считает Масалитин.

Мбаппе получил перелом в первой игре группового этапа против Австрии. Франция вышла в плей-офф Евро-2024, заняв второе место в группе D. Соответственно, бельгийцы стали вторыми в квартете Е, где все четыре команды набрали по 4 очка. Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом: Испания — Грузия, Германия — Дания, Португалия — Словения, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

Ранее экс-игрок Деменко назвал Евро-2024 полным интриг и неожиданностей.