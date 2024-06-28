В Казахстане оценили недовольство тренера сборной Черчесова вопросом на казахском языке

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов кратко оценил тот факт, что главный тренер сборной Казахстана, российский специалист Станислав Черчесов во время пресс-конференции возмутился, что один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке. Его слова приводит РИА Новости.

«Гостеприимство казахов всегда выше всяких перипетий», — заявил Барменкулов.

Черчесов приступит к работе в сборной Казахстана во время паузы на международные игры в сентябре 2024 года.

До Черчесова пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее появилась информация, что Черчесов после перепалки с журналистом начал изучать казахский язык.