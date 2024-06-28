Ветеран «Спартака» объяснил, почему получает удовольствие от просмотра Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу — 2024 интересен тем, что в нем много неожиданных событий и интригующих поворотов. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко.

«Чемпионат очень интересный. Много событий, моментов, много автоголов — смотрится интересно. Много забитых мячей, интриг и неожиданностей. Смотришь этот турнир с удовольствием», — считает Деменко.

По итогам группового этапа определились пары 1/8 финала чемпионата Европы. Они выглядят следующим образом: Испания — Грузия, Германия — Дания, Португалия — Словения, Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

Напомним, согласно регламенту, в плей-офф прошли не только команды, ставшие первыми и вторыми в своих группах, но и четыре лучшие из шести сборных, которые заняли на групповом этапе третьи места. Таким образом, путевку в следующий раунд с третьих мест получили Словения, Нидерланды, Словакия и Грузия, а за бортом турнира остались сборные Венгрии и Хорватии.

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