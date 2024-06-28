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Стало известно, в каком случае у Бельгии не будет шансов против Франции на Евро-2024

Экс-игрок Масалитин назвал Мбаппе ключевым игроком сборной Франции

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Johanna Geron/Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе является ключевым игроком своей команды, и если он реализует свои моменты в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Бельгии, у соперников не будет шансов на успех. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Французы все-таки выглядят фаворитами в этой паре. У Бельгии кризис, команда почти 14 лет не меняется. Кто-то приходит и уходит, но запаса нет. Де Брейне себя не проявляет, Лукаку не везет: забил три мяча, и все отменили, а моменты реализовать не может. Примерно в такой же ситуации у французов Мбаппе – куча моментов, а забил только с пенальти. Но у Франции есть резервы — могут играть Жиру, Тюрам. А у Бельгии такого резерва нет. Да, команда опытная, может затащить игру в серию пенальти. Но тут все будет зависеть от французов. Если Мбаппе реализует два-три момента за игру, у бельгийцев шанса не будет», — считает Масалитин.

Франция вышла в плей-офф Евро-2024, заняв второе место в группе D. Соответственно, бельгийцы стали вторыми в квартете Е, где все четыре команды набрали по 4 очка. Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом: ИспанияГрузия, ГерманияДания, ПортугалияСловения, Румыния — Нидерланды, АвстрияТурция, Англия — Словакия, ШвейцарияИталия.

Ранее Масалитин назвал вылет Украины с Евро-2024 невезением.

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