Стало известно, в каком случае у Бельгии не будет шансов против Франции на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе является ключевым игроком своей команды, и если он реализует свои моменты в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Бельгии, у соперников не будет шансов на успех. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Французы все-таки выглядят фаворитами в этой паре. У Бельгии кризис, команда почти 14 лет не меняется. Кто-то приходит и уходит, но запаса нет. Де Брейне себя не проявляет, Лукаку не везет: забил три мяча, и все отменили, а моменты реализовать не может. Примерно в такой же ситуации у французов Мбаппе – куча моментов, а забил только с пенальти. Но у Франции есть резервы — могут играть Жиру, Тюрам. А у Бельгии такого резерва нет. Да, команда опытная, может затащить игру в серию пенальти. Но тут все будет зависеть от французов. Если Мбаппе реализует два-три момента за игру, у бельгийцев шанса не будет», — считает Масалитин.

Франция вышла в плей-офф Евро-2024, заняв второе место в группе D. Соответственно, бельгийцы стали вторыми в квартете Е, где все четыре команды набрали по 4 очка. Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом: Испания — Грузия, Германия — Дания, Португалия — Словения, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

Ранее Масалитин назвал вылет Украины с Евро-2024 невезением.