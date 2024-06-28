Стало известно, на какие оценки Валиева закончила школу

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, на какие оценки закончила школу российская фигуристка Камила Валиева, которая 28 июня выпустилась из 11-го класса. Его слова приводит Sport24.

«Сегодня уже вручили Камиле аттестат. Валиева закончила школу на хорошо и отлично, без троек. При этом никаких поблажек ей не было. Она большая умница, хорошо и прилежно училась. У Этери Тутберидзе получаются такие образованные и грамотные ученицы», — заявил Лайшев.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева опубликовала последнее фото из школы.