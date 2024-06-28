Газзаев заявил, что РФС погорячился с четырехлетним контрактом Карпина

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что Российский футбольный союз (РФС) заключил контракт с нынешним наставником национальной команды Валерием Карпиным на слишком длительный срок. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Четыре года — это, мягко говоря, долговато. Думаю, РФС немного погорячился, подписав контракт на долгий срок. Все-таки не надо забегать так далеко вперед. Я поддерживаю само решение оставить Карпина у руля национальной сборной, но четырехлетний срок мне кажется долгим», — заявил Газзаев.

Специалист возглавил сборную России в июле 2021 года, сменив на посту Станислава Черчесова после вылета в последнего места в группе на чемпионате Европы. Под руководством Валерия Карпина российская сборная провела 17 матчей, в которых одержала 11 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций , следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее стала известна реакция «Зенита» на возможный трансфер Соболева.