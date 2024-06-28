Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Газзаев заявил, что РФС погорячился с четырехлетним контрактом Карпина

Газзаев о контракте Карпина: четыре года — это, мягко говоря, долговато

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что Российский футбольный союз (РФС) заключил контракт с нынешним наставником национальной команды Валерием Карпиным на слишком длительный срок. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Четыре года — это, мягко говоря, долговато. Думаю, РФС немного погорячился, подписав контракт на долгий срок. Все-таки не надо забегать так далеко вперед. Я поддерживаю само решение оставить Карпина у руля национальной сборной, но четырехлетний срок мне кажется долгим», — заявил Газзаев.

Специалист возглавил сборную России в июле 2021 года, сменив на посту Станислава Черчесова после вылета в последнего места в группе на чемпионате Европы. Под руководством Валерия Карпина российская сборная провела 17 матчей, в которых одержала 11 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций , следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее стала известна реакция «Зенита» на возможный трансфер Соболева.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами