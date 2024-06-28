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«Химки» могут усилиться вратарем сборной России

«Спорт-Экспресс»: «Химки» могут подписать Шунина

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Голкипер сборной России Антон Шунин может подписать контракт с подмосковными «Химками». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, московское «Динамо», владевшее ранее правами на игрока, не планирует предлагать ему новый контракт. Одним из вариантов продолжения карьеры для вратаря являются «Химки».

В прошлом сезоне Антон Шунин пропустил 20 мячей в 15 матчах чемпионата России.

«Химки» по итогам прошлого сезона заняли первое место в Первой лиге в прошлом сезоне, набрав 66 очков и опередив лидировавшее до финишной прямой махачкалинское «Динамо». Таким образом, команда завоевала путевку в высший дивизион страны и сыграет в сезоне-2024/25 в Российской премьер-лиге.

28 июня химчане объявили о том, что новым главным тренером клуба стал испанец Франк Ортига. Предыдущим тренером «Химок» был Андрей Талалаев, он возглавлял подмосковный клуб с августа 2023 года. Этот заход в команду стал вторым для специалиста, до этого он тренировал «Химки» с 2019 по 2020 год. После ухода из подмосковного клуба в 2020-м году Талалаев поработал в самарских «Крыльях Советов», в грозненском «Ахмате» и московском «Торпедо».

Ранее стала известна реакция «Зенита» на возможный трансфер Александра Соболева.

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