«Химки» объявили имя нового тренера

Бывший главный тренер московской «Родины» Франк Ортига стал новым наставником «Химок». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного клуба.

О деталях и сроках трудового соглашения между клубом и испанским специалистом не сообщается. В прошлом сезоне Ортига работал с «Родиной», в которой занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги.

Предыдущим тренером «Химок» был Андрей Талалаев, он возглавлял подмосковный клуб с августа 2023 года. Этот заход в команду стал вторым для специалиста, до этого он тренировал «Химки» с 2019 по 2020 год. После ухода из подмосковного клуба в 2020-м году Талалаев поработал в самарских «Крыльях Советов», в грозненском «Ахмате» и московском «Торпедо».

«Химки» заняли первое место в Первой лиге в прошлом сезоне, набрав 66 очков и опередив лидировавшее до финишной прямой махачкалинское «Динамо». Таким образом, команда завоевала путевку в высший дивизион страны и сыграет в сезоне-2024/25 в Российской премьер-лиге.

Ранее Александра Соболева обвинили в токсичном поведении в раздевалке «Спартака».