Суперкомпьютер назвал фаворитов 1/8 финала Евро-2024

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов 1/8 финала Евро-2024
В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, между собой сыграют:
- Испания — Грузия;
- Швейцария — Италия;
- Англия — Словакия;
- Австрия — Турция;
- Румыния — Нидерланды;
- Франция — Бельгия;
- Португалия — Словения;
- Германия — Дания.
По мнению компьютера, вероятнее всего в четвертьфинал пройдут сборные Испании, Италии, Англии, Австрии, Франции, Португалии и Германии.
Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.
Ранее сообщалось, что Валерий Карпин продлил контракт со сборной России.