Суперкомпьютер назвал фаворитов 1/8 финала Евро-2024

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов 1/8 финала Евро-2024

В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, между собой сыграют:

Испания — Грузия;



Швейцария — Италия;



Англия — Словакия;



Австрия — Турция;



Румыния — Нидерланды;



Франция — Бельгия;



Португалия — Словения;



Германия — Дания.

По мнению компьютера, вероятнее всего в четвертьфинал пройдут сборные Испании, Италии, Англии, Австрии, Франции, Португалии и Германии.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин продлил контракт со сборной России.