Хвича назвал день победы над Португалией лучшим в истории Грузии

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года против Португалии заявил, что футболисты смогли благодаря ей вписать свои имена в историю страны. Его слова приводит The Guardian.

«Это лучший день в жизни грузин, мы сотворили историю. Никто не верил, что мы обыграем Португалию, но именно поэтому мы сильны командным духом. Мы все время подбадривали друг друга и говорили, что можем это сделать», — заявил Хвича.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

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