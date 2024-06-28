В сборной Франции возник конфликт перед игрой с Бельгией в 1/8 финала Евро-2024

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн недоволен главным тренером национальной команды Дидье Дешамом. Об этом сообщает издание Le Parisien.
По информации источника, футболист недоволен тем, что остался на скамейке запасных и не вышел в основном составе в матче третьего тура группового этапа против Польши. Отмечается, что между игроком и тренером возникла отстраненность, и что Дешам больше не рассматривает Гризманна как безальтернативного футболиста сборной.
В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, между собой сыграют:
- Испания — Грузия;
- Швейцария — Италия;
- Англия — Словакия;
- Австрия — Турция;
- Румыния — Нидерланды;
- Франция — Бельгия;
- Португалия — Словения;
- Германия — Дания.
Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.
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