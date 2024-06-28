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Кучеров и Панарин вошли в первую пятерку звезд сезона НХЛ

Кучеров и Панарин попали в первую символическую пятерку звезд сезона НХЛ

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Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Российские нападающие клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Артемий Панарин и Никита Кучеров попали в первую символическую пятерку звезд по итогам завершившегося сезона.

По данным пресс-службы НХЛ, игроки заняли позиции левого и правого нападающего соответственно. компанию им составили голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибак, защитники Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс» и Роман Йоси из «Нэшвилл Предаторз» , а также центральный нападающий Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

В финале плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд.

Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел в воротах весь поединок, отразив 22 из 23 бросков по своим воротам.

Ранее Александр Овечкин не вошел ни в одну символическую сборную сезона НХЛ.

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