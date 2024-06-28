Овечкин не вошел ни в одну символическую сборную сезона НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не вошел ни в одну символическую сборную по итогам сезона.

По данным пресс-службы НХЛ, 38-летний форвард не получил ни одного голоса на выборах символических сборных от журналистов, выбиравших игроков для составления первой и второй пятерок сезона.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Также он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки.

В финале плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд.

Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел в воротах весь поединок, отразив 22 из 23 бросков по своим воротам.

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