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Российских судей решили отправить за границу

Бывший судья Егоров одобрил идею отправить российских арбитров за границу

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футбольный арбитр Игорь Егоров поддержал идею отправлять российских судей работать на матчах иностранных чемпионатов и приглашать зарубежных арбитров судить некоторые встречи Российской премьер-лиги (РПЛ). Такой обмен специалистами предусмотрен двусторонним соглашением судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) с Саудовской Аравией, Китаем и Беларусью. Слова Егорова приводит Legalbet.

«В этой ситуации вижу плюс для наших арбитров: они будут задействованы на международной арене. К тому же есть матчи, в которых лучше, чтобы судил нейтральный рефери — не из России, — сказал Егоров. — Думаю, это правильно, что будут приглашать иностранных судей в РПЛ. Если пять-семь матчей в РПЛ мы потеряем, а около 12 приобретем за пределами России, это пойдет нам в плюс».

Бывший судья отметил, что обмен опытом поможет российским арбитрам повысить квалификацию. Кроме того, они смогут психологически перезагрузиться во время работы в других чемпионатах.

«На международной арене у наших судей вырастут крылья, они увидят новый уровень футбола, получат новые эмоции. Инспектор другой страны сделает какие-то заметки и даст виток для развития», — сказал Егоров.

Российские арбитры с 2022 года не получают приглашения на международные матчи от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее стало известно, что сборной Грузии передадут €10 млн за выход из группы на Евро-2024.

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