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Самедов дал прогноз на матч Испания — Грузия на Евро

Самедов заявил, что Испания уверенно пройдет Грузию в 1/8 финала Евро

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Wolfgang Rattay/Reuters

Бывший полузащитник московских «Локомотива», «Спартака» и «Динамо» Александр Самедов заявил, что Испания уверенно победит Грузию в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Слова Самедова приводит Legalbet.

«Испания понимает, кто против них будет играть, — команда, которая обыграла Португалию. Грузии будет очень тяжело. Мне кажется, что испанцы уверенно пройдут дальше. Но грузины уже большие молодцы: выйти из группы на своем первом Евро и обыграть португальцев — это дорогого стоит», — сказал Самедов.

Матч Испания — Грузия состоится 30 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

На групповом этапе Грузия обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и уступила Турции (1:3). Команда набрала четыре очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе F.

Испания одержала три победы — над Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Албанией (1:0) — и вышла в 1/8 финала с первого места в группе B.

Ранее Албанию в третий раз оштрафовали за поведение болельщиков на Евро.

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