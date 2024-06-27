Сборной Грузии передадут €10 млн за выход из группы на Евро-2024

Почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили передаст сборной Грузии по футболу 30 млн лари (около €10 млн) за выход в 1/8 финала Евро-2024. Об этом сообщает телеканал 1tv.ge.

По инициативе Иванишвили, если команда победит в 1/8 финала, то получит еще 30 млн лари.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Встреча Португалии и Грузии в последнем туре группового этапа завершилась со счетом 2:0 в пользу грузин. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

Матч Испания — Грузия состоится 30 июня.

Ранее была названа самая непредсказуемая пара 1/8 финала Евро-2024.