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В США футбольное поле провалилось под землю

Футбольное поле в США провалилось под землю

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В штате США Иллинойс футбольное поле провалилось под землю, образовав 30-метровую воронку, передает «Чемпионат».

Причиной провала грунта могло стать обрушение местной шахты, находящейся под стадионом. В момент инцидента на поле никого не было.

В США пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года. Также турнир примут Канада и Мексика. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля. Сейчас в США проходит Кубок Америки. Сборная США в первом туре обыграла Боливию со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее экс-футболист сборной Турции выступил против отстранения России.

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