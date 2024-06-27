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Экс-игрок «Спартака»: Грузия может обыграть Испанию в 1/8 финала Евро

Бывший игрок «Спартака» Бояринцев заявил, что Грузия может обыграть Испанию

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David Inderlied/dpa/picture-alliance

Бывший футболист сборной России Денис Бояринцев считает, что Грузия может обыграть Испанию в 1/8 финала Евро-2024, передает «РБ Спорт».

«В плей-офф Грузия может преподнести сюрприз. На чемпионате мира в 2018 году Россия выбила Испанию. Грузия тоже может это сделать», — сказал Бояринцев.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Встреча Португалии и Грузии в последнем туре группового этапа завершилась со счетом 2:0 в пользу грузин. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

Ранее стали известны команды-открытия Евро-2024.

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