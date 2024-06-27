Экс-игрок сборной Турции: неправильно, что Россия не участвует в Евро

Бывший игрок сборной Турции Фатих Текке высказался против отстранения России от Евро-2024, передает Sport24.

«Это неправильно, что Россия не участвует в этом Евро. Это большое наказание. Если бы они играли на этом Евро, то могли бы взять и титул», — сказал Текке.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке национальную команду Англии. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее Чехия проиграла Турции и вылетела с Евро-2024.