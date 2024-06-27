МОК назвал имена теннисистов, допущенных к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список теннисистов, допущенных к Олимпиаде в Париже. Список опубликован на сайте организации.

К Олимпиаде допущены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Екатерина Александрова и Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, а также белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее сообщалось о том, что Уимблдон потребует от российских теннисистов подписать декларацию о нейтралитете.