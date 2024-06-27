Агент Джикии сомневается, что футболист продолжит карьеру в России

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии, заявил о сомнениях в том, что игрок продолжит карьеру в России, передает «РБ Спорт».

«Сомневаюсь, что Георгий Джикия продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей. Турция? Придет время — мы все расскажем», — сказал Шпинев.

Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

Красно-белые по итогам сезона в чемпионате России оказались на пятом месте. Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2024/25 впервые сыграет в РПЛ.

Ранее Шамиль Тарпищев назвал уход Джикии из «Спартака» ошибкой.