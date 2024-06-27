Названа команда-претендент на Кубок Гагарина в новом сезоне

Экс-главный тренер взрослой и молодежной сборных России по хоккею Владимир Плющев высказался о возможности магнитогорского «Металлурга» и в новом сезоне выиграть Кубок Гагарина.

«У «Металлурга» есть все шансы защитить свой титул в следующем сезоне. Магнитогорцы сохранили костяк команды, никаких больших потрясений в клубе не было. Поэтому я более чем уверен, что «Магнитка» будет настроена на повторение своего успеха минувшего сезона», — цитирует Плющева Legalbet.

«Металлург» в прошлом сезоне завоевал Кубок Гагарина, в финальной серии одолев считавшийся фаворитом ярославский «Локомотив» в четырех матчах (4-0). На пути к решающей серии «Металлург» переиграл хабаровский «Амур» (4-2), московский «Спартак» (4-2) и «Автомобилист» из Екатеринбурга (4-3). Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнется по традиции матчем финалистов предыдущего розыгрыша. Новая встреча «Магнитки» и «Локомотива» состоится 3 сентября в Магнитогорске.

Ранее тренер Владимир Плющев поздравил хоккеиста Дацюка с включением в Зал славы.