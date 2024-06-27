Фигуристка Загитова опубликовала фото, на котором ее целует Егор Крид

Российская фигуристка Алина Загитова спровоцировала слухи о романе с певцом Егором Кридом, опубликовав совместную фотографию в своем Telegram-канале.

«The birthday boy», — подписала снимок Загитова.

На фото Крид обнимает спортсменку и целует ее в лоб.

19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли.

Ранее Загитова поблагодарила Люсю Чеботину за приглашение на премию «МУЗ-ТВ».