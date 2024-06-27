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Гладилин объяснил, почему Франция является фаворитом в матче с Бельгией

Экс-игрок Гладилин: у сборной Франции сильнее состав, чем у Бельгии

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Marius Becker/Global Look Press

Сборная Франции является фаворитом в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2024 против национальной командой Бельгии. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин, объяснив, в чем видит преимущество французов.

«Пока не сверкают ни Мбаппе, ни Жиру, ни Гризманн. С таким составом команда психологически играет не в полную силу. Думаю, что Франция выйдет на матч с Бельгией с максимальной самоотдачей и в ударном составе. Бельгийцев не обыграть с отдачей на 80–90 процентов, у них есть Де Брейне, Лукаку — тоже опытные ребята. Но у Франции состав посильнее и более глубокая скамейка, так что все-таки они являются фаворитами», — считает Гладилин.

Франция вышла в плей-офф Евро-2024, заняв второе место в группе D. Соответственно, бельгийцы стали вторыми в квартете Е, где все четыре команды набрали по 4 очка. Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом: ИспанияГрузия, ГерманияДания, ПортугалияСловения, Румыния — Нидерланды, АвстрияТурция, Англия — Словакия, ШвейцарияИталия.

Ранее тренер Гладилин заявил, что гол Хвичи придал Грузии мотивации в матче с Португалией.

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