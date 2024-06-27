Алина Загитова опубликовала загадочный пост

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию в черном платье.

«В последний раз видите меня такой», — подписала снимок фигуристка.

19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Загитова поделилась планами на будущее.