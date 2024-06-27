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Названа причина поражения Португалии от Грузии на Евро-2024

Тренер Гладилин: гол Хвичи придал Грузии мотивации в матче с Португалией

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IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Ka/IMAGO/Eibner

Гол атакующего полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии настроил команду на борьбу до конца против Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2024. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Недооценки со стороны португальцев не было, просто грузинские футболисты хорошо настроились. У них хорошая команда, которая умеет играть на контратаках, и есть исполнители, которые умеют это делать. А португальцы поменяли состав: вышел один Роналду и очень много молодежи. Чтобы играть против Грузии, надо полностью их переигрывать и реализовывать моменты. К тому же, гол Кварацхелии в начале игры придал Грузии мотивации сражаться до конца», — считает Гладилин.

Грузия накануне одержала сенсационную победу над сборной Португалии 2:0, это позволило грузинской команде набрать 4 очка и выйти в плей-офф турнира с третьего места в группе F. На стадии 1/8 финала сборная Грузии сыграет с Испанией, занявшей первое место в квартете В. Остальные пары выглядят следующим образом: ГерманияДания, Португалия — Словения, ФранцияБельгия, Румыния — Нидерланды, АвстрияТурция, Англия — Словакия, ШвейцарияИталия.

Ранее экс-игрок Масалитин заявил, что кроме Испании, ни одна команда на ЧЕ не выделяется.

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