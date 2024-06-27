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Ветеран ЦСКА назвал единственную команду, которая выделяется на Евро-2024

Экс-игрок Масалитин: кроме Испании, ни одна команда на ЧЕ не выделяется

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Fabrizio Bensch/Reuters

Сборная Испании является единственной командой, которая выделяется среди остальных на чемпионате Европы по футболу — 2024. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Испания очень приятно удивила, я не ожидал такой качественной игры. Если в первом матче они вообще отдали мяч и играли на контратаках, то в следующих матчах полностью владели инициативой. Они оставили очень приятное впечатление.

Германия хорошо начала, но к концу еле отскочила. Франция, Бельгия — то же самое. Пока, за исключением Испании, ни одна из команд не выделяется», — сказал Масалитин.

Сборная Испании заняла первое место в квартете В, набрав девять очков — она стала единственной командой на турнире, выигравшей все матчи группового этапа. В 1/8 финала она встретится с Грузией. Другие пары плей-офф выглядят следующим образом: Германия — Дания, ПортугалияСловения, Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды, АвстрияТурция, Англия — Словакия, ШвейцарияИталия.

Ранее экс-футболист Деменко назвал обидным вылет сборной Украины с Евро-2024.

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