Ветеран ЦСКА назвал единственную команду, которая выделяется на Евро-2024

Сборная Испании является единственной командой, которая выделяется среди остальных на чемпионате Европы по футболу — 2024. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Испания очень приятно удивила, я не ожидал такой качественной игры. Если в первом матче они вообще отдали мяч и играли на контратаках, то в следующих матчах полностью владели инициативой. Они оставили очень приятное впечатление.

Германия хорошо начала, но к концу еле отскочила. Франция, Бельгия — то же самое. Пока, за исключением Испании, ни одна из команд не выделяется», — сказал Масалитин.

Сборная Испании заняла первое место в квартете В, набрав девять очков — она стала единственной командой на турнире, выигравшей все матчи группового этапа. В 1/8 финала она встретится с Грузией. Другие пары плей-офф выглядят следующим образом: Германия — Дания, Португалия — Словения, Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

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