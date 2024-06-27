Экс-тренер «Спартака» объяснил, как Грузия обыграла Португалию

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в интервью Vprognoze.ru поздравил сборную Грузии с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года в Германии.

«Грузины молодцы, надо их поздравить. Они показали самоотверженный футбол, бились, сражались. Видно, что у них есть команда, в которой каждый бьется друг за друга. Самоотдача и желание игроков помогли обыграть Португалию», — заявил Бушманов

Встреча Португалии и Грузии завершилась со счетом 2:0 в пользу грузин. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

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