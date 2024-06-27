Агент Виллиана Жозе призвал не спешить сватать игрока в «Спартак»

Нападающий испанского «Бетиса» Виллиана Жозе еще не подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявили в представительстве игрока.

Агентство UN1QUE FOOTBALL, которое занимается делом Виллиана Жозе, заявило о том, что информация о совершившемся трансфере пока не находит своего подтверждения.

«Журналисты слишком часто спешат. Пока нельзя говорить о том, что все готово», — заявили в агентстве.

«Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. 14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

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