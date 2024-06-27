Агент Козлова объяснил, почему игрок перешел в «Краснодар»

Василий Голяна, агент полузащитника «Краснодара» Данила Козлова, в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что футболист был близок к трансферу в «Ростов».

По его словам, сделке с дончанами помешала настойчивость «Краснодара».

«Мы были в завершающей стадии переговоров с «Ростовом», но тут «Краснодар» зашел в переговорный процесс и предпринял максимум усилий, чтобы заполучить Данилу. Это было очень профессионально, и мы довольны, что оказались в клубе Сергея Николаевича Галицкого», — заявил Голяна.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ. Игра состоится 13 июля 2024 года в Волгограде, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее тренер сборной Грузии Вилли Саньоль заявил, что его игроки превзошли все ожидания, выйдя в 1/8 финала Евро-2024.