Тренер сборной Грузии: мы превзошли все ожидания, обыграв Португалию

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль после успешной квалификации в плей-офф чемпионата Европы 2024 года заявил, что гордится своими футболистами. Его слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«У меня не так много слов, чтобы что-то сказать, но я безмерно горжусь своими футболистами из-за того образа Грузии, который они продемонстрировали в этих трех матчах. Я горд быть их тренером», — заявил Саньоль.

Встреча Португалии и Грузии завершилась со счетом 2:0 в пользу грузин. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

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