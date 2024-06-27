Болельщик спрыгнул с трибуны на Роналду, форварда спас охранник

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по итогам матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года против Грузии подвергся нападению со стороны болельщика.

Фанат, расположившийся на нижнем ярусе трибуны «Фелтинс Арены» в Гельзенкирзене, где проходила игра, перепрыгнул через ограждение и оказался на лестнице, ведущей в подтрибунное помещение, куда направлялся Роналду по окончании игры. От травмы 39-летнего нападающего спас охранник, который принял на себя летящего вниз человека.

Встреча против Грузии завершилась со счетом 2:0 в ее пользу. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Ранее Криштиану Роналду впервые в жизни закончил групповой этап крупного турнира без гола.