«Спартак» объявил о расставании с защитником

Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Леоном Классеном.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Всего за «Спартак» футболист провел 32 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Вместе с нашей командой 24-летний футболист стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны. Желаем Леону удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

«Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. 14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско похвалил Бельгию за нулевую ничью с выбывшей с Евро-2024 Украиной.