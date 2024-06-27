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Скончался автор первого хет-трика в истории сборной России

На 53-м году жизни скончался экс-игрок сборной России Березин

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Владимир Родионов/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России по хоккею Сергей Березин скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Последние годы жизни Березин проживал в США. Ассоциация ветеранов НХЛ выразила соболезнования родным и близким хоккеиста. О причинах смерти игрока не сообщается.

Березин выступал в НХЛ за »Торонто Мэйпл Лифс», »Финикс Койотс», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэкхокс». В 1995 году в составе национальной сборной России Березин оформил хет-трик в ворота сборной Швейцарии на чемпионате мира, став первым автором трех шайб в одном матче за национальную команду.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Павел Дацюк официально объявил о завершении карьеры.

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