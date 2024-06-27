Стало известно, что сказал тренер Украины игрокам после вылета с Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что его подопечные досрочно завершили выступление на чемпионате Европы 2024 года в Германии из-за разгромного поражения в первой игре на турнире от Румынии. Его слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первом матче Евро-2024 украинская сборная потерпела поражение со счетом 0:3.

«Я поблагодарил ребят за игру с Бельгией, но сказал, что мы выбыли из-за неудачного матча с Румынией. Я видел игроков — у них нет никаких эмоций. У нас молодая сборная, я вижу перспективу в будущем. Надо пережить этот день и работать дальше», — заявил Ребров.

Сборная Украины заняла последнее место в группе E, где также играли Румыния, Словакия и Бельгия. Все сборные набрали по четыре очка. По дополнительным показателям группу выиграла Румыния, на второй строчке расположилась Бельгия, Словакия заняла третье место.

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