Всего одна команда набрала максимум очков на групповой стадии Евро-2024

Всего одна команда смогла набрать максимальное количество очков по итогам группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Ей оказалась сборная Испании, ставшая победителем группы В. «Красная фурия» поочередно обыграла на турнире сборные Хорватии, Италии и Албании, гарантировав себе первую строчку в квартете с девятью баллами.

В матче за выход в четвертьфинал испанская команда сыграет против сборной Грузии. Матч пройдет 30 июня в Кельне на стадионе «Райн Энерги Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В последний игровой день группового турнира сборная Грузии, которая впервые выступает на чемпионате Европы, обыграла сборную Португалии со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Ранее определились все участники плей-офф Евро-2024.