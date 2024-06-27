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Победы «Зенита» уже надоели, заявил бывший игрок «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Кечинов заявил, что ему надоели победы «Зенита» в РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что ему надоели победы петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В минувшем сезоне сине-бело-голубые одержали шестую победу подряд в чемпионате России. Слова Кечинова приводит Legalbet.

«В российском футболе интрига может быть одна. Кто-то другой должен стать чемпионом. «Зенит» уже все-таки поднадоел», — сказал Кечинов.

По мнению экс-футболиста, главной интригой следующего розыгрыша чемпионата России станет вопрос, сможет ли какой-либо клуб отобрать у «Зенита» золотые медали.

Бывший нападающий «Спартака» признался, что хочет увидеть другую команду на первом месте в турнирной таблице.

В сезоне-2023/2024 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд и повторил рекорд «Спартака» по этому показателю. Красно-белые побеждали в национальном чемпионате шесть раз кряду с 1996 по 2001 год. Больше никому не удавалось провести столь длительную серию из последовательных побед в чемпионатах страны.

Ранее Украина установила антирекорд на Евро.

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