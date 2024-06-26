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Российская гимнастка опубликовала фото в купальнике

Гимнастка Леванова выложила фото в купальнике

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zhenya.levanova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская гимнастка Евгения Леванова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась фотографией с отдыха.

На кадре спортсменка позирует в купальнике.

Леванова пять раз становилась чемпионкой мира, в том числе в групповых упражнениях. С 2017 года входит в состав сборной команды России. Она тренируется под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер и старшего тренера сборной России Татьяны Сергаевой.

С 2018 года Леванова стала встречаться с фигуристом Максимом Ковтуном. В августе 2021 года пара объявила о помолвке, а в октябре 2023 года они расписались и сыграли свадьбу. Ковтун выступал в мужском одиночном катании. В его активе два серебра командного чемпионата мира и столько же наград чемпионата Европы в одиночном катании. В 2019 году он стал вторым на Универсиаде.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее российская фигуристка вышла на пляж в мини-бикини.

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