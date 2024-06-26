Губерниев поддержал российских спортсменов, меняющих гражданство

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался на YouTube-канале «Дисциплина» о российских спортсменах, которые меняют спортивное гражданство, заявив, что не считает их предателями.

«Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Есть цивилизованные моменты перехода. Если есть правила финансовой компенсации, пожалуйста. Я не считаю этих людей предателями», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Юлии Ефимовой отказали в wild card для участия в Олимпиаде.