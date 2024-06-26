Дацюк о погоне Овечкина за снайперским рекордом Гретцки: чем дальше, тем тяжелее

Двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Детройтом» Павел Дацюк верит в то, что Александр Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки, передает «Спорт-Экспресс».

«Гонка Овечкин — Гретцки? Это будет великое достижение, все мы за это переживаем. Хотим, чтобы Овечкин достиг этого. Но чем дальше, тем тяжелее. Верю, что Александр добьется этого», — сказал Дацюк.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Овечкин, попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

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