Президент «Наполи» рассказал, покинет ли Кварацхелия клуб

Президент итальянского «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что футболист клуба Хвича Кварацхелия останется в команде и не перейдет во французский «ПСЖ», передает слова де Лаурентиса журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

«Я не вижу никаких проблем с Кварацхелией. Мы обсудим с ним и его агентами продление контракта и сделаем ему предложение», — сказал де Лаурентис.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Наполи» занял десятое место. Хвича провел 34 матча, забив 11 мячей. Первое место занял миланский «Интер», вторую строчку занял «Милан». Замкнул тройку сильнейших туринский «Ювентус».

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Наполи» занял 10-е место. Чемпионом Италии стал «Интер».

Ранее сообщалось о том, что новый тренер «Наполи» недоволен поведением Кварацхелии.