Тренер Кобелев назвал Роналду брендом

Российский тренер Андрей Кобелев заявил, что каждый специалист хочет видеть португальца Криштиану Роналду в своей команде, передает Metaratings.

«Роналду — это бренд, это Португалия, уверенность, спокойствие, подсказ. Наверно, любой тренер с удовольствием бы имел такого игрока в команде», — сказал Кобелев.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роберт Левандовски повторил достижение Роналду и Луки Модрича на чемпионатах Европы.