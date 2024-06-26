Назван срок, когда Карпин должен будет отказаться от совмещения

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о ситуации с совмещением постов главным тренером национальной команды Валерием Карпиным, возглавляющим также «Ростов».

«Не знаю, есть ли план оставить Карпина главным тренером сборной России до момента возвращения официальных матчей, потому что не могу знать, что в головах у руководителей РФС. На сегодняшний день это основополагающая фигура. Карпин хорошо управляет процессами в сборной России и «Ростове». Особых трудностей в его деятельности я не вижу. Все-таки мы не задействованы в матчах высокого уровня. Поэтому Валере надо продолжить работать», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

При этом опытный специалист подчеркнул, что при возвращении сборной России по футболу в международные соревнования ситуация может кардинально измениться, потому что в этом случае совмещение постов в клубе и сборной уже не будет выглядеть оправданным. Игнатьев считает, что для качественной работы со сборной страны ее главный тренер должен быть максимально сконцентрирован исключительно на этой задаче.

Валерий Карпин продлил соглашение с Российским футбольным союзом и остается главным тренером национальной команды, которую он возглавляет с лета 2021 года. Под его руководством национальная команда смогла пробиться в стыки за право выступить на чемпионате мира – 2022 в Катаре, однако не сыграла в них из-за отстранения в связи со специальной военной операцией. С весны 2022 года специалист совмещает работу в сборной с постом главного тренера в «Ростове», с которого он изначально уходил ряди главной команды страны.

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