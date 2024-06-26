Потерявшего сознание нападающего сборной Венгрии выписали из больницы

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга, который потерял сознание после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном в матче третьего тура чемпионата Европы 2024 года, выписан из штутгартской больницы. Об этом сообщает пресс-служба венгерской футбольной федерации.

Футболист покинул медицинское учреждение и уже прибыл в Венгрию, где продолжит восстановление после травмы. 24 июня Варга перенес операцию, в ходе которой хирурги восстанавливали его от множественных переломов лицевых костей.

Встреча между Венгрией и Шотландией завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Кевин Чобот. Он отличился в компенсированное время на сотой минуте игры.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав семь очков. Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав три очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав одно очко.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может приобрести нападающего из Турции.